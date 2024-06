Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bouygues: pose de la première pierre d'un projet à Dreux information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 11:52









(CercleFinance.com) - Linkcity, la filiale de développement immobilier de Bouygues Construction, a posé jeudi la première pierre d'une résidence sociale et d'une pension de famille dans la ville de Dreux.



Dans un communiqué, Linkcity rappelle avoir remporté en 2021 un appel d'offres lancé par Adoma (Groupe CDC-Habitat) à l'échelle nationale portant sur des projets de résidences sociales et de pensions de familles en VEFA sur l'ensemble du territoire.



Situé sur une parcelle de 6.485 m2, le projet se compose de 133 logements comprenant une résidence sociale de 103 logements et une pension de famille de 30 logements.



La résidence sociale proposera des espaces communs et mutualisés en RDC, dont des bureaux pour les agents Adoma, des salles polyvalentes, une laverie, une lingerie, un atelier et une salle de réunion.



Côté performance énergétique, le bâtiment est certifié Bâtiment Énergie Environnement + (BEE+).



Sa livraison est prévue pour octobre 2025.





