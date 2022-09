Bouygues, plus forte baisse du CAC 40 à la clôture du vendredi 16 septembre 2022

(AOF) - Bouygues (- 5,30% à 28,76 euros)

Le groupe diversifié a clôturé au plus bas du jour dans des volumes importants.

- Holding industriel créé en 1952 aux positions mondiales, historiquement dans le BTP, diversifié dans la télévision et les télécoms ;

- Trois pôles d’activité (37,6 Md€) sur des cycles économiques différents : la construction et les routes avec les n° 1 mondiaux Bouygues Construction et Colas (74 % du chiffre d'affaires), la téléphonie avec Bouygues Télécom (19 %) et les médias avec TF1, détenu à 43,7 % ;

- Modèle d'affaire visant à renforcer la place d'acteur mondial du BTP, de l'énergie et des infrastructures de transport, à maintenir le leadership dans les médias en France et à accompagner le développement des usages numériques dans les télécoms, par le biais de la maîtrise de la chaîne de valeur, des offres à forte valeur ajoutée et une présence ciblée à l'international ;

- Capital détenu à 22,4 % par la famille fondatrice (29,5 % des droits de vote) et par les salariés (20,3 % et 27,4 %), Martin Bouygues étant président du conseil d'administration de 14 membres et Olivier Roussat directeur général depuis 2021 ;

- Bilan très sain avec une dette nette de 941 M€ notée A, un ratio d’endettement de 7 % et des disponibilités record de 20,4 Md€.

- Stratégie en 4 points : renforcer les métiers résilients (Telecom et Energie&Services), développer Colas à l’international et les carrières&bitumes, poursuivre la transformation de TF1 et Bouygues Immobilier, accélérer la transformation digitale ;

- Stratégie d'innovation : fondée sur le déploiement de 4 technologies : l’intelligence artificielle pour l’aide à la décision et les interactions entre intervenants, l’internet des objets couplé aux mégadonnées, la réalité virtuelle et augmentée pour la conception ou l’insertion de publicités dans les contenus et la blockchain pour la sécurisation des transactions / organisée dans un écosystème international ouvert : partenariats de recherche, fonds dédiés aux start-up, présence dans les plateformes (Futura Mobility, Impact AI...) ;

- Stratégie environnementale dotée de 2,2 Md€ d’investissements pour 2022-2024 : déclinée en 3 objectifs : neutralité carbone en 2050, réponse aux besoins des clients, fournisseurs…, transformation de la contrainte climat en opportunités commerciales / différenciée selon les métiers : construction : béton bas carbone, meilleure intensité d’usage, biodiversité, télécoms : préemption, recyclage et revalorisation des équipements, télévision : réduction de l’impact carbone des activités numériques, contenus de sensibilisation à l’environnement;

- Visibilité de la construction, avec un carnet de commandes de 33,2 Md€ ;

- Evolution des 2 opportunités stratégiques : intégration d’Equans - services multi-techniques pour les transitions digitales et énergétiques- et rapprochement de TF1 et M6.

- Guerre Russie - Ukraine : risques, non chiffrés, d’inflation majeure pour les intrants dans la construction –aluminium, acier et énergie- et risques liés à la présence du groupe en Ukraine ;

- Reprise des rumeurs d’un rapprochement de Bouygues Telecom avec un autre opérateur français ;

- Avenir de la participation dans Alstom, ramenée à 3,12 % ;

- Objectifs 2022 d’une poursuite de la croissance du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel et, pour Bouygues Telecom, une hausse de 5 % des revenus et de 7 % de la marge opérationnelle ;

- Dividende 2021 de 1,8 €.

La Capeb se veut prudente dans ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Elle table sur une croissance de l'activité comprise entre 1,5 et 2,5 % en 2022 du fait des incertitudes économiques et de la hausse des prix. De son côté la Fédération française du bâtiment (FFB) affiche ses inquiétudes quant à la chute des ventes de logements neufs pour 2023. Elle appelle également à mesurer l'impact de la transition écologique et numérique sur la filière. La norme RE2020 engendrerait ainsi des surcoûts de 5 à 12%. Elle souhaiterait voir instauré un " Conseil national de la construction " en rappelant que le secteur a créé plus de 8.000 emplois durant le premier trimestre.