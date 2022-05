Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues: placement obligataire réalisé pour deux milliards information fournie par Cercle Finance • 18/05/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - Bouygues annonce le succès du placement de son émission obligataire pour un montant total de deux milliards d'euros comprenant deux tranches d'un milliard chacune à sept et 15 ans, portant des coupons de respectivement 2,25% et 3,25%.



Le coût économique pour le conglomérat, après prise en compte des opérations de pré-couverture, s'établit à un niveau légèrement inférieur à 0,95% pour la tranche à sept ans et légèrement inférieur à 1,90% pour celle à 15 ans.



Cette émission obligataire permet de franchir une première étape du refinancement du crédit syndiqué d'une durée de deux ans et d'un montant de six milliards d'euros, contracté dans le cadre de l'acquisition d'Equans.





