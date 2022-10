Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues: placement d'une émission obligataire réalisé information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 08:24









(CercleFinance.com) - Bouygues annonce le succès du placement de son émission obligataire pour un montant total de 2,25 milliards d'euros, franchissant ainsi une étape dans le refinancement du crédit syndiqué de 4,7 milliards d'une durée de deux ans, utilisé pour l'acquisition d'Equans.



Le groupe précise que ce placement comprend deux tranches de 1,25 milliard d'euros à 10 ans, portant un coupon de 4,625%, d'une part, et d'un milliard d'euros à 20 ans, portant un coupon de 5,375%, d'autre part.



Les coûts économiques de ces deux tranches pour le conglomérat, après prise en compte des opérations de pré-couverture, s'établissent à des niveaux légèrement inférieurs à 2,05% et à 3,15% respectivement.





