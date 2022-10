Bouygues : placement avec succès de son émission obligataire pour 2,25 milliards d’euros

(AOF) - Bouygues a annoncé le succès du placement de son émission obligataire pour un montant total de 2,25 milliards d’euros comprenant deux tranches. La première prévoit 1,25 milliard d’euros à 10 ans, portant un coupon de 4,62 5%. Le coût économique pour le groupe, après prise en compte des opérations de pré-couverture, s’établit à un niveau légèrement inférieur à 2,05%. La seconde tranche inclut 1 milliard d’euros à 20 ans, portant un coupon de 5,375%. Le coût économique pour le groupe, après prise en compte des opérations de pré-couverture, s’établit à un niveau légèrement inférieur à 3,15%.

Bouygues franchit ainsi une étape importante dans le refinancement du crédit syndiqué de 4,7 milliards d'euros d'une durée de 2 ans utilisé pour l'acquisition d'Equans.

L'accueil très favorable de cette opération par les investisseurs obligataires confirme la confiance du marché dans la qualité de crédit du Groupe. Bouygues est noté A3, perspective stable par Moody's et A-, creditwatch négatif par Standard & Poor's.

Points clés

- Holding industriel créé en 1952 aux positions mondiales, historiquement dans le BTP, diversifié dans la télévision et les télécoms ;

- Trois pôles d’activité (37,6 Mds€) sur des cycles économiques différents : la construction et les routes avec les numéros 1 mondiaux Bouygues Construction et Colas (75 % du chiffre d'affaires), la téléphonie avec Bouygues Télécom (18 %) et les médias avec TF1, détenu à 43,7 % (6 %) ;

- Implantation forte en France pour 59 %, dans le reste de l’Europe pour 18 %, dans les Amérique pour 12 % et en Asie pour 8 % ;

- Modèle d'affaire visant à renforcer la place d'acteur mondial du BTP, de l'énergie et des infrastructures de transport, à maintenir le leadership dans les médias en France et à accompagner le développement des usages numériques dans les télécoms, par le biais de la maîtrise de la chaîne de valeur, des offres à forte valeur ajoutée et une présence ciblée à l'international ;

- Capital détenu à 22,4 % par la famille fondatrice (29,5 % des droits de vote) et par les les salariés (20,3 % et 27,4 %), Martin Bouygues étant président du conseil d'administration de 14 membres et Olivier Roussat directeur général ;

- Bilan très sain avec une dette nette augmentée à 8,7 €Mds€ après le rachat d’Equans mais notée A et avec un ratio d’endettement de 29 %.

Enjeux

- Stratégie en 4 points : renforcer les métiers résilients (Telecom et Energie&Services), développer Colas à l’international et les carrières&bitumes, poursuivre la transformation de TF1 et Bouygues Immobilier, accélérer la transformation digitale ;

- Stratégie d'innovation : fondée sur le déploiement de 4 technologies : l’intelligence artificielle pour l’aide à la décision et les interactions entre intervenants, l’internet des objets couplée aux mégadonnées, la réalité virtuelle et augmentée pour la conception ou l’insertion de publicités dans les contenus et la chaîne de blocs pour la sécurisation des transactions / organisée dans un écosystème international ouvert : partenariats de recherche, fonds dédiés aux start-up, présence dans les plateformes (Futura Mobility, Impact AI...) ;

- Stratégie environnementale visant à la réalisation de 3 objectifs : neutralité carbone en 2050, réponse aux besoins de la chaîne de valeur et transformation des contraintes climat en opportunité commerciale : différenciée selon les métiers : béton bas carbone, meilleure intensité d’usage, biodiversité pour la construction, préemption, recyclage et revalorisation des équipements pour les télécoms et réduction de l’impact carbone des activités numériques pour la télévision / enveloppe de 2 Mds€ d’investissements 2022-2024 dans la réduction de l’empreinte carbone / validation par le SBTI de toutes les activités hors télécom ;

- Réalisation du plan Ambition 2026 pour Bouygues Telecom destinée à devenir le 2 ème français du mobile grâce au rapprochement avec les réseaux EIT et BTBD, avec pour objectif 7 Mds€ de chiffre d’affaires, une marge opérationnelle de 35 % et un autofinancement libre de 600 M€ ;

- Visibilité de la construction avec un carnet de commandes à 35,1 Mds€.

Défis

- Disparités des marges opérationnelles et part élevée de la France dans les revenus ;

- Après le blocage par les Autorités de régulation du rapprochement avec M6, interrogations sur la capacité à conserver les parts de marché de TF1 à Netflix ou Prime Amazon ;

- Intégration d’Equans d’ici la fin 2022 qui placera le groupe dans les services multi-techniques pour les transitions digitales et énergétiques ;

- Après une hausse de 6 % des revenus mais un recul de 64 % du bénéfice net, objectifs 2022, confirmés, d’une croissance du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel courant, dont, pour Bouygues Telecom, une hausse de + 5 % des revenus et de + 8 % du résultat opérationnel ;

- Dividende 2021 de 1,8 €.

Inquiétude et prudence

La Capeb se veut prudente dans ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Elle table sur une croissance de l'activité comprise entre 1,5 et 2,5 % en 2022 du fait des incertitudes économiques et de la hausse des prix. De son côté la Fédération française du bâtiment (FFB) affiche ses inquiétudes quant à la chute des ventes de logements neufs pour 2023. Elle appelle également à mesurer l'impact de la transition écologique et numérique sur la filière. La norme RE2020 engendrerait ainsi des surcoûts de 5 à 12%. Elle souhaiterait voir instauré un " Conseil national de la construction " en rappelant que le secteur a créé plus de 8.000 emplois durant le premier trimestre.