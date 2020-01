Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : partenariat avec Spacemaker pour B. Immobilier Cercle Finance • 13/01/2020 à 17:16









(CercleFinance.com) - Bouygues Immobilier annonce la signature, la semaine dernière, d'un partenariat avec Spacemaker, start-up norvégienne basée à Oslo. 'Dans le cadre de son 'Frontier Program', Spacemaker propose au marché français sa technologie de valorisation foncière fondée sur l'intelligence artificielle. A partir de l'analyse des données physiques d'un site, de la réglementation, et des facteurs environnementaux, cet outil d'aide à la décision permet d'optimiser le potentiel constructif d'un terrain et de faciliter les interactions entre promoteurs, architectes, bureaux d'études et collectivités', explique Bouygues Immobilier. Dans le cadre de sa transformation digitale, Bouygues Immobilier utilisera ainsi dès 2020 la technologie Spacemaker pour concevoir certaines de ses grandes opérations.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +0.69%