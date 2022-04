Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues: partenariat avec Atout France information fournie par Cercle Finance • 12/04/2022 à 14:22









(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom et Atout France innovent avec My European eSim, une offre mobile 100% digitale pour accompagner les touristes tout au long de leur voyage.



L'opérateur compte sur la force de frappe du réseau Atout France, présent dans 30 pays, pour accélérer le développement de sa solution.

La carte sim dématérialisée permet de jongler avec différents téléphones pour rester connecté avec ses proches ou ses collaborateurs lors de déplacements à l'étranger.



Cette eSIM, accessible via un QR code, permet une utilisation simple et immédiate de My European eSim, assure Bouygues.





Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -0.22%