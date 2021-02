Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : ouvre son réseau 5G dans la métropole bordelaise Cercle Finance • 08/02/2021 à 10:25









(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom annonce l'ouverture ce jour de son réseau 5G à Bordeaux et dans toutes les communes de la métropole bordelaise. 'Nous sommes ravis d'être le premier opérateur à proposer la 5G sur l'ensemble de Bordeaux Métropole, permettant ainsi à ses 800 000 habitants et nombreuses entreprises de bénéficier sans plus tarder de cette technologie', a commenté Benoît Torloting, directeur général délégué de Bouygues Telecom. Bouygues précise que sa 5G est désormais disponible dans plus de 25 grandes villes de plus de 70 000 habitants auxquelles viennent s'ajouter plus de mille communes.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +0.24%