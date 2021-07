Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : ouvre la 5G Lille et vise une couverture nationale Cercle Finance • 15/07/2021 à 14:49









(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom confirme ce jour l'ouverture de son réseau 5G à Lille. ' Dès aujourd'hui, ce sont neuf Lillois sur dix qui peuvent bénéficier de la qualité du réseau 5G de Bouygues Telecom ', affirme l'opérateur. Ce déploiement va notamment permettre d'accompagner le développement des usages professionnels de la 5G (BtoB), notamment dans la santé, le bâtiment ou les travaux publics, des secteurs où cette technologie est en plein essor, a remarqué Bouygues Telecom. Désormais, l'opérateur propose un accès à la 5G dans 29 grandes villes françaises de plus de 100 000 habitants et 1400 communes de métropole, et confirme son objectif de proposer une couverture 5G nationale avant la fin de l'année.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -0.57%