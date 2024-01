Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bouygues: objectifs de réduction des GES validés par le SBTi information fournie par Cercle Finance • 04/01/2024 à 10:07









(CercleFinance.com) - Bouygues fait savoir que la Science Based Targets initiative (SBTi) a officiellement validé les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de Bouygues Construction pour la période 2021-2030.



Cette certification atteste que les engagements de l'entreprise sont en adéquation avec les données scientifiques actuelles sur le climat et sont conformes à l'Accord de Paris, dont l'objectif est de maintenir l'augmentation de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels, tout en poursuivant les efforts pour la limiter à 1,5°C.



Bouygues Construction s'est fixée d'atteindretrois objectifs de réduction de ces émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030par rapport à 2021, à savoir :

- une diminution de 40% sur les scopes 1 & 2(les émissions directes produites par l'activité propre de l'entreprise)

- une réduction de 30% sur le scope 3(les émissions indirectes générées par la chaîne de valeur de l'entreprise)amont(en phase de construction) etaval(en phase d'exploitation)bâtimentaireen intensité

- une réduction de 20% du scope 3 amont travaux publics en valeur absolue.





