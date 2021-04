Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : objectifs de couverture telecom dépassés Cercle Finance • 15/04/2021 à 14:16









(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom signale aujourd'hui avoir déployé 184 sites 4G dans le cadre du dispositif ' couverture ciblée ' qui permet aux élus locaux de déterminer les zones à couvrir prioritairement, alors que son objectif réglementaire n'était que de 132 sites. Dans les anciennes zones blanches, Bouygues Telecom devait avoir basculé 75% de ses sites en 4G au 31 décembre 2020, un objectif dépassé de 3 points à cette échéance et de 10 points aujourd'hui, puisque plus de 85 % de ses antennes fonctionnent désormais en 4G, avec plusieurs mois d'avance sur les objectifs, assure l'opérateur. Lancé fin 2020, le 'New Deal Mobile' avait justement pour ambition d'améliorer la couverture mobile du territoire. ' Le New Deal Mobile a permis de changer la vie des Français dans les zones moins denses et nous sommes fiers de la mobilisation de nos équipes pour concrétiser les ambitions de ces programmes de couverture', souligne Jean-Paul Arzel, Directeur Réseaux de Bouygues Telecom, pour qui le New Deal constitue ' une réussite indéniable ' pour les territoires.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +0.84%