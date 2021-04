Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : nouvelle offre fibre pour les entreprises Cercle Finance • 19/04/2021 à 16:34









(CercleFinance.com) - Bouygues annonce que Bouygues Telecom Entreprises a ajouté le 'sans engagement' à son offre Fibre PME, la Fibre Entreprise Sécurisée. L'offre comprend une Fibre cyber-sécurisée, un backup automatique 4G et des services proactifs permettant aux PME de fiabiliser l'accès à leurs applications Cloud critiques, indique Bouygues, 'le tout sans engagement'.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +0.75%