Bouygues: nouvelle nomination dans les Télécoms

(CercleFinance.com) - Bouygues annonce la nomination d'Anthony Colombani en tant que directeur de la communication chez Bouygues Telecom. Il a ainsi intégré le Comité de direction générale dès le 1er janvier.



Né il y a 48 ans, Anthony Colombani aura sous sa responsabilité deux directions, à savoir la direction 'Communication et marque' (nouvellement créée et confiée à Tanguy Moillard, qui voit ses responsabilités étendues à la marque et à la communication des canaux), ainsi que la direction 'Communication corporate', sous la responsabilité de Stéphanie Brun.



Anthony Colombani a rejoint Bouygues Telecom en 2011 en tant que chargé de mission avant d'être nommé directeur corporate en septembre 2020 et président de la fondation d'entreprise.







Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +0.79%