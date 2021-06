Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : nouvelle DRH nommée chez Colas Cercle Finance • 16/06/2021 à 14:13









(CercleFinance.com) - Bouygues annonce qu'Amelia Irion a été nommée Directrice des Ressources Humaines du groupe Colas le 1er juin 2021. Amelia Irion a rejoint Colas en novembre 2020 après 22 ans d'une carrière internationale dans la société de services pétroliers Schlumberger, où elle occupait depuis 2019 la tête des services RH. Amelia Irion est diplômée de l'Ecole Normale Supérieure d'Ulm, du Scripps College et de l'Université de New York.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +0.30%