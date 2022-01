Bouygues: nouvelle directrice région au pôle Immobilier information fournie par Cercle Finance • 18/01/2022 à 12:40

(CercleFinance.com) - Bouygues annonce que Cécile Lamon a rejoint Bouygues Immobilier en tant que Directrice Grande Région Nord-Ouest le 4 janvier dernier.



La nouvelle recrue sera en charge du développement de l'activité des trois agences de Caen (14), Rouen (76) et Wasquehal (59) et du renforcement de la diversification produits (notamment en immobilier d'entreprise et hôtellerie) dans la région.



'Elle pourra s'appuyer sur sa riche expérience professionnelle et son ancrage local, ainsi que sur la stratégie de l'entreprise et notamment sur ses leviers environnementaux', indique la société.



Née il y a 50 ans, Cécile Lamon a travaillé 26 ans dans le monde de la construction et de l'immobilier dont 21 années dans le groupe Vinci. Depuis 2016, elle assurait la Direction de la Stratégie et du Développement d'ADIM pour la France.