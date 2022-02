Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues: nouveau service de réparation des téléphones information fournie par Cercle Finance • 04/02/2022 à 15:31









(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom annonce aujourd'hui le lancement de 'Réparation Express', un service qui propose la réparation des smartphones directement en boutique, réservé à tous les usagers, qu'ils soient déjà clients ou non de l'enseigne.



L'idée est d'offrir une solution 'rapide, fiable et proche de chez soi' aux usagers démunis après la casse, la panne ou le dysfonctionnement de leur appareil.



Cette initiative s'inscrit aussi dans une démarche d'éco-responsabilité, souligne Bouygues, puisqu'elle a pour conséquence d'allonger la durée de vie des appareils.







