Bouygues: nouveau président pour Bouygues Telecom

(CercleFinance.com) - Bouygues fait part de la nomination d'Edward Bouygues en tant que président de sa division Bouygues Telecom à compter de ce jour, succédant à Richard Viel. Parallèlement, Edward Bouygues demeurera directeur général délégué du conglomérat.



Après avoir travaillé pendant cinq ans chez Bouygues Construction, Edward Bouygues a rejoint Bouygues Telecom en février 2014. En janvier 2019, il en est devenu membre du comité de direction générale et en février 2021, vice-président développement.





