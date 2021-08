Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : nouveau PDG pour Bouygues Construction information fournie par Cercle Finance • 26/08/2021 à 08:35









(CercleFinance.com) - En marge de ses semestriels, Bouygues fait part de la nomination de Pascal Minault comme PDG de sa filiale Bouygues Construction. Il succède ainsi à Philippe Bonnave, qui assurera des missions auprès de la direction générale de Bouygues dans le domaine de la construction. En 2019, Pascal Minault a été nommé président de Bouygues Immobilier avant de rejoindre de nouveau Bouygues Construction où il occupait les fonctions de directeur général depuis le 1er juillet 2021. Il a rejoint le groupe Bouygues en 1986.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +1.06%