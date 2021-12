Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues: nouveau directeur général chez Bouygues Telecom information fournie par Cercle Finance • 17/12/2021 à 10:06









(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom, filiale de Bouygues, a annoncé vendredi avoir décidé de dissocier les fonctions de président et de directeur général.



Richard Viel, à l'origine de cette proposition, conservera ses fonctions de président du conseil d'administration, tandis que Benoit Torloting prendra le rôle de directeur général à compter du 1er janvier 2022.



Arrivé au sein de l'opérateur en 1999, Torloting occupait les fonctions de directeur général délégué depuis janvier 2021, après avoir été directeur général adjoint et membre du comité de direction générale depuis 2010.



Bouygues Telecom précise que cette dissociation s'est fait en accord avec Olivier Roussat, le directeur général du Groupe Bouygues.



Edward Bouygues conservera sa fonction de vice-président du conseil, adossée à celle qu'il occupe chez Bouygues SA.





