Bouygues : nominations aux pôles immobilier et construction

(CercleFinance.com) - Bouygues annonce la nomination de Bernard Mounier, actuel directeur général délégué de Bouygues Construction, en charge de Bouygues Bâtiment France Europe, pour rejoindre Bouygues Immobilier le 7 décembre 2020 aux côtés de Pascal Minault. Bernard Mounier se préparera à lui succéder comme président de Bouygues Immobilier à compter du 1er mars 2021. Le conseil d'administration de Bouygues Immobilier se réunira le moment venu pour cette nomination. Le 1er avril 2021, Pascal Minault rejoindra Bouygues Construction aux côtés de Philippe Bonnave afin de se préparer à lui succéder. Sa nomination sera proposée comme directeur général au 1er juillet 2021, puis comme PDG au mois d'août.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -0.18%