Bouygues : nominations à la direction du groupe

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Bouygues a décidé de procéder à un changement de gouvernance ainsi qu'à des nominations à la tête du Groupe. À compter du 17 février, les fonctions de président et de directeur général seront dorénavant dissociées. Martin Bouygues exercera les fonctions de président du groupe Bouygues. Olivier Roussat, précédemment directeur général délégué, est nommé directeur général du Groupe. Pour l'assister dans ses missions, deux nouveaux directeurs généraux délégués sont nommés à ses côtés : Edward Bouygues et Pascal Grangé.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -0.87%