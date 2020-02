Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : nomination d'un DRH Cercle Finance • 27/02/2020 à 08:52









(CercleFinance.com) - Bouygues annonce la nomination de Jean-Manuel Soussan comme directeur des ressources humaines à compter du 1er mars, avec le titre de directeur-général adjoint, et rattaché à Olivier Roussat, directeur-général délégué du groupe. A ce titre, il supervisera la fonction RH dans l'ensemble des filiales et assurera en particulier le lien entre les différentes directions RH des cinq métiers du conglomérat, notamment au travers des différents comités existants dont le comité RH Groupe qu'il animera.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -0.39%