Bouygues: nomination d'Olivier Roussat à Bouygues Immobilier

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Bouygues Immobilier, réuni le 11 janvier 2024, a pris acte de la démission de Bernard Mounier de ses fonctions de président de Bouygues Immobilier.



Le conseil d'administration a nommé avec effet immédiat Olivier Roussat, directeur général du groupe Bouygues, président de Bouygues Immobilier, dans l'attente de la mise en place d'une nouvelle gouvernance.



Olivier Roussat a déclaré : ' Bernard Mounier incarne la passion, le sens des responsabilités, le goût du challenge et l'exigence de qualité qui font la force du Groupe. Il peut être fier de son parcours exceptionnel qui l'a mené de la conduite de travaux jusqu'aux plus hautes fonctions de direction. '





