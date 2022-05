Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues: Moody's attribue la note 'A3' au dernier placement information fournie par Cercle Finance • 18/05/2022 à 16:32









(CercleFinance.com) - Moody's a indiqué mercredi avoir attribué la notation 'A3' au placement obligataire de deux milliards d'euros annoncé dans la matinée par Bouygues.



L'agence explique que cette notation reflète la dimension importante du conglomérat, son positionnement de leader sur le marché européen de la construction, sa discipline financière prudente au cours des dernières années ainsi que sa solide situation de trésorerie.



La perspective associée à la note demeure 'stable'.



Pour rappel, Bouygues a annoncé ce matin le succès d'un placement comprenant deux tranches d'un milliard chacune à sept et 15 ans et portant des coupons de respectivement 2,25% et 3,25%, essentiellement destiné à financer l'acquisition d'Equans.





Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +0.16%