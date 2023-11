Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues: modernisation d'un réseau IP par Nokia information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 13:10









(CercleFinance.com) - Nokia annonce étendre sa relation à long terme avec Bouygues Telecom en fournissant ses routeurs IP FP5 leaders du marché afin de moderniser le coeur de réseau IP de l'opérateur français et d'étendre la capacité de ses solutions de passerelles de sécurité.



La plateforme 7750 Service Router (SR) du groupe finlandais, alimentée par son silicium FP5, doit fournir la croissance de capacité de trafic nécessaire pour les futurs services requis par la base grandissante de clients français de Bouygues Telecom.



'La mise à niveau de notre réseau IP avec FP5 nous permettra d'équilibrer capacité et durabilité afin d'offrir la meilleure expérience client', commente Jean-Paul Arzel, directeur de la technologie de Bouygues Telecom.





