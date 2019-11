Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : menace d'enfoncer le support des 38E Cercle Finance • 18/11/2019 à 10:39









(CercleFinance.com) - Bouygues menace d'enfoncer le support des 38E au-dessus duquel le cours se maintient depuis le 29 octobre dernier. La validation de la cassure des 38E déboucherait sur le comblement du 'gap' des 36,96E du 9 octobre puis le re-test du palier des 36E.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -1.81%