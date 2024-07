Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bouygues: Linkcity inaugure un bâtiment de bureaux à Nancy information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 12:11









(CercleFinance.com) - Linkcity, la filiale de développement immobilier de Bouygues, a inauguré à Nancy le bâtiment de bureaux 'Unity', appelé à accueillir ses équipes locales, ainsi que celles de Bouygues Bâtiment.



Situé en centre-ville, dans le Quartier des Rives de Meurthe, ce projet qui s'étend sur une superficie de 3.500 m² sur six niveaux allie construction bois et matériaux biosourcés.



Pour mémoire, Linkcity s'est engagé à déposer, dès 2025, 30% de ses permis de construire en bois.



Un 'rooftop' au 4ème étage offre une vue dégagée et des espaces fortement végétalisés, qui viennent renforcer l'ambiance 'cosy' apportée par la présence de bois.



Le bâtiment accueille Bouygues construction (Bouygues Bâtiment Nord-Est, Linkcity, BYTP Régions France) sur 1.809 m2, Colas sur 1017 m2, Randstad sur 680 m2 et Axione sur 27 m2.





