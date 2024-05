Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bouygues: légère amélioration du ROCA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Bouygues publie un résultat net part du groupe de -146 millions d'euros pour le premier trimestre 2024, une perte creusée de 12 millions sur un an, mais un résultat opérationnel courant des activités (ROCA) de 26 millions d'euros, en amélioration de 17 millions.



Le chiffre d'affaires du conglomérat a atteint 12,3 milliards d'euros, en hausse de 3% en données totales comme à périmètre et change constants, une hausse portée principalement par Equans et Bouygues Construction.



Il rappelle toutefois que comme chaque année, ses résultats du premier trimestre ne sont pas représentatifs de ceux du premier semestre et de l'année, 'du fait principalement de la saisonnalité des activités de Colas, et dans une moindre mesure de celles d'Equans'.



Bouygues revendique un carnet de commandes de 30,4 milliards d'euros à fin mars dans ses activités de construction et, 'dans un environnement économique et géopolitique incertain', vise pour 2024 un chiffre d'affaires total et un ROCA en légère croissance.





