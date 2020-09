Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : lancement du Build to Rent en France Cercle Finance • 17/09/2020 à 08:15









(CercleFinance.com) - Bouygues Construction annonce que sa filiale de développement immobilier Linkcity s'associe à Keys Asset Management, pour créer un véhicule d'investissement en vue de développer le Build to Rent (BTR). Lancé en France après une première expérience en Grande-Bretagne, ce concept de logements locatifs prêts à vivre avec services intégrés consiste en une offre de logement 'tout compris', destinée aux familles et ménages des grandes métropoles. Ces résidences comporteront d'importantes surfaces partagées telles que des salons de lecture ou TV, un rooftop, une salle de sport ou encore un espace de coworking. Les résidents pourront également solliciter leur conciergerie connectée ou des services de commande à distance.

