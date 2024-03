Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bouygues: lancement de Carbon Shift par Equans information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 10:43









(CercleFinance.com) - Equans, filiale d'énergies et services de Bouygues, annonce le lancement de Carbon Shift, une approche intégrée pour 'accompagner entreprises et collectivités dans leurs enjeux de décarbonation' en simplifiant leur démarche de transformation.



Carbon Shift regroupe ainsi plusieurs centaines d'experts capable d'aider les entreprises à se décarboner, en réduisant leurs consommations énergétiques et en électrifiant les besoins en chaleur, froid, et en flotte de véhicules.



Cette approche couvre l'ensemble de la gamme de services, depuis les premiers bilans énergétiques et CO2 jusqu'à l'élaboration d'un plan détaillé chiffré, puis la mise en place des systèmes visant à réduire les consommations énergétiques.





