Bouygues: lance un service de conversation multilingue

(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom annonce la création de 'B-babel', présenté comme un service de conversation instantanée multilingue novateur pour ses conseillers de vente.



Ce service basé sur l'IA est lancé aujourd'hui dans les 519 boutiques de l'Hexagone et permettra aux conseillers de vente de dialoguer facilement avec une clientèle étrangère dans leur langue maternelle.



Le client pourra ainsi dialoguer depuis son propre smartphone, avec son conseiller de vente Bouygues Telecom en72 languesdifférentes.



Concrètement, le conseiller de vente lancera B-babel sur son téléphone puis invitera son interlocuteuràflasherun QR code avec son propre smartphone.



En quelques secondes,le client pourra alors débuterune conversation dans sa languepar écrit ou à l'oraldepuis son téléphone, la traduction apparaît alors automatiquement sur celui du conseiller de vente.







