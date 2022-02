Bouygues: lance TVMOTIK pour une offre TV segmentée information fournie par Cercle Finance • 03/02/2022 à 12:39

(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom annonce le lancement de TVMOTIK aux côtés de Realytics, spécialiste de la convergence TV-Digital, et Smart, plateforme indépendante de monétisation publicitaire cTV et vidéo.



TVMOTIK est présenté comme une solution intégrée 100% française pour l'activation et la commercialisation d'une offre TV segmentée.



Selon Bouygues, cette solution répond aux exigences techniques des chaînes de télévision linéaires et propose l'ensemble des services technologiques et le support commercial nécessaire à la monétisation de leurs inventaires TV segmentés.



'En créant ce consortium 100% français, Bouygues Telecom participe de façon concrète au renforcement des broadcasters français et offre aux annonceurs une alternative de choix', souligne Renan Abgrall, directeur de la Value Factory de Bouygues Telecom.