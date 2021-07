Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : lance son programme 'Innovation PME' Cercle Finance • 08/07/2021 à 09:34









(CercleFinance.com) - Bouygues Construction annonce le déploiement de son programme ' Innovation PME ' en partenariat avec l'accélérateur DINAMIC+ et la CCI Pays de la Loire. La nouvelle promotion d'entreprises implantées dans le territoire des Pays de la Loire se compose de sept entreprises qui ont été sélectionnées pour bénéficier d'un parcours Design et Marketing de l'offre avec l'accélérateur DINAMIC+. Les entreprises seront accompagnées par DINAMIC+ ainsi que par des experts et acheteurs de Bouygues Construction et leurs solutions innovantes pourront être testées sur les chantiers de Bouygues Construction.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -1.58%