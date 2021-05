Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : la filiale Telecom précise sa stratégie durable Cercle Finance • 25/05/2021 à 12:10









(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom précise aujourd'hui sa stratégie climat 2020-2030 avec pour objectif de réduire ses émissions carbone au-delà de l'accord de Paris. L'opérateur souhaite ainsi améliorer 'de façon continue et significative' son empreinte environnementale, tout en offrant la même qualité de service à ses clients. Pour y parvenir, Bouygues Telecom a développé une stratégie s'articulant autour de trois axes: des installations plus efficaces énergétiquement et moins carbonées; des produits et services plus durables; des usages plus responsables. Des objectifs chiffrés sont aussi annoncés: réduire de 50% les émissions directes d'ici 2030 (scope 1 et 2) avec une neutralité carbone globale d'ici 2040; réduire de 30% les émissions indirectes (scope 3) à l'horizon 2030; financer des énergies renouvelables à hauteur de plus de 50% de sa consommation dès 2021. 'Preuve de son engagement, Bouygues Telecom annonce aujourd'hui passer à 100% d'énergies renouvelables pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024', afin de développer 'un numérique plus respectueux', indique aussi Richard Viel, p.d.-g. de Bouygues Telecom.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +0.42%