Bouygues : la division Construction certifiée 'Top Employer'

(CercleFinance.com) - Bouygues annonce que Bouygues Construction a été certifié 'Top Employer France' pour la 5ème année consécutive et 'Top Employer Europe' pour la 3e année, par le Top Employers Institute, un organisme indépendant et international. La certification vaut également pour ses entités au Royaume-Uni, en Suisse, en Pologne et en République tchèque. Selon Bouygues Construction, cette certification récompense les initiatives déployées depuis des années au sein de l'organisation ' pour fournir le meilleur environnement de travail possible' aux collaborateurs, 'à travers des pratiques RH innovantes'. Le groupe précise être le seul acteur de la construction présent dans cette enquête.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -0.77%