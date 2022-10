Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues: la dernière émission notée 'A3' chez Moody's information fournie par Cercle Finance • 24/10/2022 à 15:45









(CercleFinance.com) - Moody's a annoncé lundi avoir attribué une notation 'A3' à la dernière émission de dette senior non garantie de Bouygues, à laquelle l'agence associe une perspective 'stable'.



Dans un communiqué, l'agence d'évaluation financière explique que cette note de long terme reflète la vaste dimension du conglomérat français, son statut de leader en Europe, sa diversification, sa gestion financière prudente ainsi que sa solide position de trésorerie.



Bouygues a récemment placé un emprunt obligataire pour un montant total de 1,5 milliard d'euros comprenant deux tranches, l'une arrivant à expiration en 2023 et l'autre en 2024, afin de financer l'acquisition d'Equans.





Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +1.43%