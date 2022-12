Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues: l'UE approuve l'acquisition de CLC France Property information fournie par Cercle Finance • 21/12/2022 à 12:59









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé l'acquisition du contrôle conjoint de CLC France Property par Bouygues Immobilier et CLC Holdings, basée au Luxembourg.



CLC France Property est une entreprise commune nouvellement créée, qui sera active dans le secteur des services d'hébergement ' coliving ' en France.



Bouygues Immobilier est une filiale du groupe Bouygues actif dans les secteurs de la construction, des travaux publics, des télécommunications et des médias.



CLC Holdings est une société détenue par Ares Management Corporation, ungestionnaire alternatif d'actifs au niveau mondial, opérant sur les marchés du crédit, du capital-investissement et des biens immobiliers.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact très limité sur la structure du marché.



De plus amples informations sont disponibles sur le site internet concurrence de la Commission, dans le registre public des affaires sous le numéro d'affaire M.10954.





