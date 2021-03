Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : l'assemblée générale organisée à huis clos Cercle Finance • 19/03/2021 à 18:00









(CercleFinance.com) - Bouygues fait savoir que l'assemblée générale du 22 avril se tiendra à huis clos, afin de protéger l'ensemble des actionnaires, des invités et des organisateurs, dans un contexte de pandémie. Dans ce contexte, les actionnaires pourront voter uniquement à distance et préalablement à l'assemblée, par correspondance à l'aide du formulaire de vote, par Internet sur la plateforme de vote sécurisée Votaccess, ou en donnant pouvoir au président de l'assemblée générale ou à toute autre personne physique ou morale de son choix, précise Bouygues.

