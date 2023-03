Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues: investit dans la géolocalisation par satellites information fournie par Cercle Finance • 16/03/2023 à 16:22









(CercleFinance.com) - Geoflex, spécialiste des services d'hyper-géolocalisation par satellites, vient de boucler avec succès un

nouveau tour de table de 6 millions d'euros lui permettant d'accélérer son développement commercial et de renforcer son outil de production.



Ce tour de table a été réalisé avec le soutien décisif de Bouygues (Bouygues Telecom, Colas et Bouygues Construction), Stellantis et Thales, agissant à travers leurs entités de corporate venture respectives, rejoignant Demeter IM, actionnaire de la société depuis 2018.



Selon Geoflex, 'l'investissement de ces trois grands groupes mondiaux, leaders sur leurs marchés, illustre l'importance stratégique des solutions Geoflex au coeur des enjeux actuels : nouvelles mobilités, environnement, ruptures technologiques, cyber sécurité'.







