Bouygues : investissement dans PowiDian

(CercleFinance.com) - Bouygues Energies & Services et Construction Venture, véhicule d'investissement dans les start-ups de Bouygues Construction, annoncent la signature d'un accord d'investissement dans PowiDian, spécialiste des solutions hydrogène 'vert'. PowiDian développe des solutions de production d'électricité 100% renouvelable pour sites isolés et autonomes en énergie. Le stockage d'énergie se fait sous forme d'hydrogène vert produit par électrolyse. L'énergie est ensuite restituée à travers une pile à combustible. Cette offre vient ainsi renforcer le positionnement du Pôle Energies & Services de Bouygues Construction, dont la filiale Kraftanlagen est déjà positionnée depuis plusieurs années sur le marché de l'hydrogène vert en Allemagne et en Suisse.

