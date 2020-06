Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues Immobilier : un nouveau directeur 'Grands Comptes' Cercle Finance • 09/06/2020 à 12:29









(CercleFinance.com) - Bouygues Immobilier annonce ce mardi la nomination de Cédric Gabilla au poste de Directeur de la relation Grands Comptes. '[Il] sera l'interlocuteur privilégié de ces grands comptes pour comprendre leurs attentes et y répondre grâce aux expertises de Bouygues Immobilier dans les métiers de l'aménagement, de la promotion et de l'exploitation', indique la filiale de Bouygues.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -4.75%