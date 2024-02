Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bouygues: hausse de 19% du ROCA en 2023 information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Le conglomérat Bouygues publie un résultat net part du groupe de 1,04 milliard d'euros au titre de 2023, contre 973 millions l'année précédente, et un résultat opérationnel courant des activités (ROCA) en hausse de 19% à 2,41 milliards.



Le chiffre d'affaires annuel atteint 56 milliards d'euros, en croissance de 26%, portée principalement par la contribution d'Equans. À périmètre et change constants, il augmente de 4%, soutenu notamment par une croissance organique de 7% pour Equans.



Le conseil d'administration proposera à l'AG du 25 avril un dividende de 1,90 euro par action au titre de 2023, en hausse de 10 centimes d'euro. Les dates de détachement et de paiement sont respectivement fixées aux 30 avril et 3 mai.



Dans un environnement économique et géopolitique incertain, et après une année de forte croissance, Bouygues vise pour 2024 un chiffre d'affaires et un ROCA en légère croissance par rapport à l'année précédente.





