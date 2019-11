Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : hausse de 10% du résultat net à neuf mois Cercle Finance • 14/11/2019 à 08:18









(CercleFinance.com) - Bouygues publie au titre des neuf premiers mois de 2019 un résultat net part du groupe s'améliorant de 10% à 848 millions d'euros et une marge opérationnelle courante en progression de 0,7 point sur la période à 4,1%. Le chiffre d'affaires du conglomérat ressort à 27,6 milliards d'euros, en croissance de 9% en données publiées et de 5% à périmètre et change constants. Le carnet de commandes des activités de construction s'inscrit en baisse de 4% à 32,5 milliards au 30 septembre 2019. Pour 2019, Bouygues confirme ses objectifs d'améliorer sa profitabilité et d'atteindre 300 millions d'euros de cash-flow libre chez Bouygues Telecom. D'ici deux ans, il prévoit d'améliorer sa génération de cash-flow libre après BFR pour atteindre un milliard.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +2.12%