Bouygues : 'gap' sous 28,01E, replonge de -7% vers 26,16E Cercle Finance • 04/05/2020 à 18:01









(CercleFinance.com) - Bouygues ouvre un 'gap' sous 28E et replonge de -7% vers 26,16E : sous le support oblique des 26E (base du biseau), les supports suivant se dessinent vers 25,15E puis 24,4E.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -6.94%