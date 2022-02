Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues: gagne plus de 3%, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 25/02/2022 à 16:59









(CercleFinance.com) - Bouygues gagne plus de 3% à Paris, profitant d'une analyses de Oddo qui, tout en maintenant sa recommandation ' neutre ' sur le titre, a relevé son objectif de cours de 34 à 36 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que le management de Bouygues se dit ' confiant sur la dynamique 2022 ', avec une croissance tirée par la commande privée puis par les plans de relance en fin d'année.



Ainsi, ' le groupe semble confiant sur sa capacité à poursuivre l'amélioration de ses marges ', note Oddo, évoquant une cible de 4% pour Colas en 2023, un objectif de 5% pour Bouygues Energies et Services à moyen terme et 'une progression' chez Bouygues Construction.



' Le message sur l'immobilier reste en revanche très prudent (stabilité de la marge en 2022 sur les bas niveaux de 2021) compte tenu de la faiblesse de l'activité ', souligne le broker. Bouygues confirme enfin ses objectifs 2026 dans les Télécoms, tant dans le fixe que dans le mobile.



Par conséquent, Oddo ajuste ses estimations anticipant une hausse chez Bouygues Construction et Colas, une baisse pour Bouygues Immobilier et un relèvement du CA dans les Telecoms (avec toujours un EBITDA à +7% en ligne avec la guidance).







Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +2.44%