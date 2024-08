Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bouygues: feu vert de l'AC à la prise de La Poste Telecom information fournie par Cercle Finance • 20/08/2024 à 10:38









(CercleFinance.com) - L'Autorité de la concurrence (AC) française a fait part lundi soir de son autorisation sans condition à la prise de contrôle de La Poste Telecom, société actuellement contrôlée par le groupe La Poste et SFR, par Bouygues Telecom.



L'AC considère en effet que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché de détail de la téléphonie mobile, pointant les parts de marché limitées de La Poste Telecom sur ce marché.



Elle juge aussi que l'importance du réseau de distribution qu'elle apportera à Bouygues Telecom 'doit être relativisée en raison de la part croissante des ventes à distance', qui représentent aujourd'hui les deux tiers des ventes de téléphonie mobile.





