Bouygues : expérimentation de la 5G pour les chantiers

(CercleFinance.com) - Bouygues indique que les équipes de ses deux filiales Bouygues Construction et Bouygues Telecom mènent actuellement des expérimentations prometteuses sur les équipements de chantiers grâce à la 5G.

La 5G permettra par exemple de transmettre plus facilement, et de manière synchrone, des informations aux collaborateurs des chantiers. Elle a également pu être expérimentée pour la transmission des données entre la grue et un poste de commande déporté au sol.

'Les essais menés montrent une qualité optimale de la transmission des informations grâce à la 5G (stabilité, rapidité et débit) et confirment donc sa pertinence comme un choix possible pour la transmission des données', affirme le conglomérat.