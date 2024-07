Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bouygues: Equans crée une coentreprise dans l'industrie 5.0 information fournie par Cercle Finance • 02/07/2024 à 11:28









(CercleFinance.com) - Equans, la filiale d'énergies et de services du groupe Bouygues, a annoncé mardi qu'elle allait s'associer au cabinet de conseil Tasmane en vue de lancer une coentreprise spécialisée dans l'industrie dite '5.0'.



La joint venture, baptisée 'Inditto Consulting', prévoit de proposer des dispositifs intégrés en s'appuyant sur le réseau des 9.000 experts d'Equans Digital et les 70 consultants de Tasmane



Plus spécifiquement, Inditto accompagnera ses clients dans la définition, la mise en oeuvre et l'accélération de leurs transitions stratégiques et digitales dans le domaine de l'industrie 5.0.



Ce dernier terme englobe toute une série de technologies industrielles de nouvelle génération, telles que l'IA, les capteurs liés à l'internet des objets (IoT), les jumeaux numériques, les données, l'informatique 'edge', les réseaux 5G privés, l'automatisation, les robots ou encore la cybersécurité.





Valeurs associées BOUYGUES 30,42 EUR Euronext Paris -0,72%