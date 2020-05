Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues, en perte au T1, ne fournit pas de prévisions pour 2020 Reuters • 14/05/2020 à 11:16









* "Trop tôt" pour donner de nouvelles prévisions, estime Bouygues * La crise sanitaire a pesé au T1, le T2 sera encore plus affecté * Perte nette trimestrielle creusée à 204 millions d'euros * L'action perd plus de 4% (Actualisé avec précisions, cours de Bourse et commentaire d'analystes) PARIS, 14 mai (Reuters) - Le groupe diversifié Bouygues BOUY.PA a fait état jeudi de pertes accrues au titre du premier trimestre, pénalisé par les conséquences de l'épidémie de coronavirus sur son activité, qui l'empêchent de fournir des prévisions financières pour l'exercice 2020. "À ce jour, en raison du manque de visibilité sur le calendrier de reprise totale de l'activité, sur le rattrapage des retards subis, ainsi que sur les conséquences liées à la crise du Covid-19, il est trop tôt pour établir de nouveaux objectifs pour l'année 2020 pour le groupe, les activités de construction et TF1", a déclaré Bouygues dans un communiqué. Le groupe avait été contraint début avril de renoncer à ses objectifs financiers pour 2020, sauf ceux de sa filiale Bouygues Telecom qui restent suspendus. Bouygues a prévenu jeudi qu'il anticipait un impact plus fort de l'épidémie du coronavirus sur ses résultats au deuxième trimestre en raison de la poursuite de la crise sanitaire en France et des mesures de restriction étendues à de nouveaux pays. Le groupe a décidé de ne pas verser de dividende cette année mais précise qu'un conseil d'administration se réunira fin juillet ou début août pour réévaluer la situation. Bouygues, présent dans la construction, les médias et les télécoms, a accusé une perte nette de 204 millions d'euros au premier trimestre, contre une perte de 59 millions sur la même période un an plus tôt. La perte opérationnelle s'élève à 240 millions d'euros, contre une perte de 43 millions au premier trimestre 2019. De son côté, le chiffre d'affaires a reculé de 9% à 7,22 milliards d'euros. IMPACT SUR LE CA DE 750 MILLIONS D'EUROS "La bonne performance des activités de construction et de TF1 sur les mois de janvier et de février 2020 et la résilience de Bouygues Telecom n'ont pas permis de compenser la forte diminution de l'activité à compter du mois de mars, résultant essentiellement des mesures de confinement décidées par le gouvernement français", a expliqué Bouygues. Le groupe estime l'impact de la crise du coronavirus sur son chiffre d'affaires à environ 750 millions d'euros au premier trimestre, dont 600 millions en France, où le groupe a dû arrêter ses chantiers depuis la mi-mars. L'activité a aussi été pénalisée par l'annulation progressive de campagnes publicitaires chez TF1 et la fermeture des magasins de Bouygues Telecom. Le chiffre d'affaires trimestriel de TF1 a reculé de 11% tandis que celui de Bouygues Telecom progressait de 2,5%, l'impact de la crise sanitaire ayant été limité pour l'opérateur télécoms. A la Bourse de Paris, l'action Bouygues reculait de 4,35% à 24,82 euros à 11h08, accusant une des plus fortes baisses du CAC 40 .FCHI , en repli de 1,86% au même moment. "Il s'agissait du premier (et non le plus faible) de deux trimestres très difficiles pour Bouygues. Il est évident que l'activité est sous pression même si à notre avis, les résultats sont conformes aux attentes sur une base ajustée", soulignent les analystes de Credit Suisse. "Alors que nous sortons du confinement, nous nous attendons à ce que Bouygues soit progressivement dans une meilleure situation". Le communiqué (Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -2.12% BOUYGUES Euronext Paris -5.90% TF1 Euronext Paris -2.04%