Bouygues : efface la résistance des 33,3E, refranchit les 35E

(CercleFinance.com) - Bouygues efface la résistance des 33,3E et refranchit les 35E: le titre comble au passage le 'gap' des 34,16E et se prépare à refermer celui des 36,12E du 5 mars, le suivant étant à 37,37E (du 27/02)

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +2.92%